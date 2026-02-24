Цифровой напарник: как искусственный интеллект изменил работу специалистов

Тимур Турлов: ИИ — продолжение развития, а не отрыв от реальности

За последние годы искусственный интеллект перестал быть чем-то из мира экспериментов и футуристических презентаций. Сегодня это обычный рабочий инструмент — в бизнесе, финансах, образовании и управлении. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов уверен, что ИИ не стоит воспринимать как некую самостоятельную силу, которая скоро заменит человека. Это инструмент. Удобный, быстрый, полезный. Искусственный интеллект помогает специалистам работать быстрее и увереннее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ИИ — это просто очередной этап развития технологий. Сначала компании автоматизировали рутину. Потом перешли на цифровые платформы. Теперь используют умные алгоритмы. Просто технологии стали глубже. Они умеют анализировать большие массивы информации, раскладывать сложные вещи по полочкам и подсказывать варианты действий.

Но, как подчеркивает Тимур Турлов, финальное решение все равно принимает человек.

«Алгоритм может помочь, но выбирать и отвечать — нам», — эту мысль он повторяет не раз. Алгоритм может подсказать, проанализировать, ускорить расчеты — но ответственность и стратегия остаются в руках людей.

Как ИИ работает внутри Freedom Holding

Тимур Турлов объяснил, в самой компании искусственный интеллект используют как обычный рабочий инструмент. Например, в банковском блоке проверка клиентов теперь занимает не два дня, а всего несколько минут.

Раньше на это уходило до 48 часов — документы смотрели вручную, данные перепроверяли. Сейчас большую часть работы делает система, и результат появляется почти сразу.

Юристы и специалисты по комплаенсу тоже почувствовали разницу. Типовые договоры и стандартные документы больше не лежат неделями в очереди — ИИ помогает разбирать их быстрее. В инвестиционном направлении нейросети просматривают массивы рыночных данных и помогают трейдерам не теряться в потоке цифр и новостей.

Но, как говорит Тимур Турлов, «дело не в самом алгоритме». Технология — это всего лишь инструмент. Настоящее преимущество появляется там, где команда умеет правильно им пользоваться.

ИИ-ассистенты для бизнеса и инвесторов

Отдельное направление — прикладные ИИ-ассистенты. В приложении Freedom Business уже работает интеллектуальный помощник для предпринимателей. Он берет на себя десятки стандартных банковских операций и помогает сократить бумажную и административную нагрузку.

В брокерском подразделении Freedom Broker запущен AI-аналитик с ироничным именем «Уоррен Ботович». Он анализирует сделки, кратко пересказывает рекомендации аналитиков и помогает инвесторам быстрее разобраться в ситуации на рынке.

В компании подчеркивают: такие инструменты не заменяют специалистов. Они освобождают время для более сложных задач — стратегии, развития, переговоров.

Инфраструктура: ставка на технологическую независимость

Сегодня холдинг делает ставку не только на использование ИИ, но и на создание собственной инфраструктуры.

Осенью 2025 года Freedom Holding Corp вместе с Министерством цифрового развития Казахстана заявили: стране нужна своя мощная база для работы с искусственным интеллектом. Речь идёт о создании крупной инфраструктуры на технологиях NVIDIA. Проект оценивают примерно в 2 млрд долларов, мощность — до 100 МВт.

Если коротко, идея простая — не зависеть от чужих ресурсов и развивать ИИ внутри страны.

Как объясняют в компании, «мы хотим, чтобы такие вычисления можно было делать у себя, а не где-то за пределами Казахстана».

Параллельно развивается облачное направление. Дочерняя структура Freedom Cloud стала партнером Amazon Web Services, что открывает бизнесу и государственным структурам Центральной Азии доступ к глобальным облачным и ИИ-сервисам.

Кроме того, компания инвестирует в собственные дата-центры и телеком-инфраструктуру, чтобы меньше зависеть от внешних провайдеров и иметь базу для сложных вычислений.

Образование и непрерывное обучение

Еще один важный акцент — развитие человеческого капитала. В ноябре прошлого года Freedom Holding подписал соглашение с OpenAI и Bilim Group о внедрении ChatGPT Edu в образовательную систему Казахстана. Преподаватели и студенты получат доступ к расширенной версии ChatGPT, адаптированной под учебные задачи.

Казахстан стал одной из первых стран, где ChatGPT Edu внедряется на уровне всей образовательной системы — от школ до университетов.

По словам Тимура Турлова, в мире, где технологии обновляются так быстро, одного диплома уже недостаточно. Учиться приходится постоянно, а ИИ может стать естественным помощником в этом процессе.

О компании

Freedom Holding Corp — международный финансово-технологический холдинг, зарегистрированный в США и работающий более чем в 20 странах, включая Казахстан, Европу и США. Компания развивает инвестиционные, банковские, страховые и цифровые сервисы и одновременно инвестирует в крупные инфраструктурные и технологические проекты.

Если упростить, философия холдинга в отношении ИИ звучит так: технологии не заменяют человека, а усиливают его. И именно в этом — главный смысл происходящих изменений.