Россиянам дали советы, как восстановить кожу после слез

Эксперт Кузьмина: гелевый компресс поможет восстановить кожу после слез
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Быстро избавиться от припухлости в первые минуты после слез можно с помощью компресса. Однако важно правильно его сделать, чтобы не спровоцировать сильное раздражение. Об этом РИАМО рассказала основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина.

«Используйте комфортно прохладную температуру, без льда и без резких перепадов. Подойдет чистая прохладная ткань или гелевый компресс через тонкую ткань. Обычно хватает 5-10 минут, затем делают перерыв 10 минут и при необходимости повторяют 2-3 раза. Если становится неприятно, появляется щипание или усиливается сухость, компресс лучше убрать и перейти к увлажнению», — объяснила специалист.

По ее словам, важно использовать простые средства, в составе которых нет отдушек, спирта, ментола и сильных ароматизаторов. Также следует отказаться от кислот, ретиноидов и скрабов. Рекомендуется отдавать предпочтение продукции, которая содержит гиалуроновую кислоту, глицерин, пантенол или керамиды.

Для умывания после слез важно использовать прохладную или слегка теплую воду. При этом во время процедуры нужно снять макияж с помощью мягкого средства, избегая давления на лицо, а после аккуратно вытереть кожу вокруг глаз полотенцем.

Тем, кому необходимо сделать макияж сразу после слез, эксперт посоветовала сначала сделать компресс и нанести тонкий слой нейтрального крема. После того, как средство впитается, можно приступать к коррекции красноты. Делать это стоит точечно и легкими прикосновениями.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого говорила, что весной нужно особенно следить за питанием и стараться получать достаточное количество витаминов, поддерживающих здоровье кожи. По словам специалиста, после консультации с врачом можно также принимать БАДы.

Ранее косметолог предупредила о главных ошибках при умывании лица.

 
