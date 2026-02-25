Размер шрифта
Врач объяснила, какое питание поддержит здоровье кожи весной

Врач Егорова: весной для здоровья кожи важно наладить питание
Shutterstock/Marina Demeshko

После зимы важно особенно следить за питанием и получением достаточного количества витаминов, чтобы поддерживать здоровье кожи. Об этом «Москве 24» заявила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

«Зимой мы не получаем достаточного количества витаминов, из-за нехватки фруктов и овощей, а также витамина D. Поэтому весну лучше начинать не только с подготовки кожи, а провести комплексное обследование, чтобы выявить свои дефициты. Чаще всего после зимы можно столкнуться с нехваткой железа, фолиевой кислоты и белка», — сказала эксперт.

По ее словам, после консультации с врачом можно также принимать БАДы. В период подготовки к сдаче анализов и после них Егорова посоветовала скорректировать рацион и включать в него больше овощей, фруктов, зелени, а также фасоль, сою, белое и красное мясо, булгур, киноа и гречку. Кроме того, в нем должны быть источники полезных жиров — оливки, маслины, жирная рыба и морепродукты. Восполнить дефицит витамина С помогут отвары из облепихи, шиповника и других замороженных ягод. В целом питание должно быть разнообразным, без большого количества быстрых углеводов, заключила Егорова.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

Ранее врач назвала причину, почему кремы перестают работать.

 
