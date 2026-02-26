Косметолог предупредила о главных ошибках при умывании лица

Ошибки при умывании лица могут спровоцировать сухость, раздражение, а также нарушить защитный барьер кожи. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок при умывании является использование слишком горячей воды. Существует мнение, что благодаря высокой температуре удается лучше удалить загрязнения. Однако на самом деле горячая вода разрушает защитный липидный барьер, вымывая вместе с грязью естественные масла, которые нужны для удержания влаги. В итоге кожа становится сухой, чувствительной, а также возникают покраснения и ощущение стянутости.

Косметолог посоветовала умываться теплой или слегка прохладной водой, температура которой достигает примерно 30 градусов.

Еще одной ошибкой эксперт назвала использование агрессивных очищающих средств с жесткими поверхностно-активными веществами. Такие продукты сильно пенятся и создают ощущение «чистоты до скрипа». Однако кожа не должна скрипеть после умывания, поскольку такой эффект свидетельствует о повреждении эпидермального барьера.

Специалист также напомнила, что важно правильно пользоваться мицеллярной водой, не забывая смывать ее с кожи после использования.

«Мицеллы содержат ПАВ, которые при длительном контакте могут вызывать раздражение. После снятия макияжа мицеллярной водой необходимо дополнительно умыться водой̆ или мягким очищающим средством», — объяснила врач.

По ее словам, еще одной распространенной ошибкой является частое использование скрабов и щеток. Механическое очищение придает ощущение гладкости лишь на некоторое время, повреждая защитный слой кожи и повышая ее проницаемость. В итоге увеличивается риск появления сухости, воспалений и аллергических реакций.

