В Петербурге сотрудники ФСБ задержали своих «коллег»

В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ с оружием и наркотиками
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ вместе с уголовным розыском накрыли преступную группу, участники которой выдавали себя за представителей спецслужб и вымогали деньги у местного предпринимателя. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленники требовали у бизнесмена крупную сумму, представляясь сотрудниками силовых структур. В ходе оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 10 кг наркотических веществ, огнестрельное оружие, боеприпасы, крупные суммы наличных денег и оргтехнику.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотиков. Все участники группы заключены под стражу, следственные действия продолжаются.

До этого в Санкт-Петербурге суд вынес приговор четырем участникам другой организованной преступной группы, которе проходили по делу о серии вымогательств. Женская часть группировки знакомилась с мужчинами в интернете и назначали им встречи при условии, что собеседники принесут с собой наркотические средства, после чего их подельники прибывали на место встречи, представлялись сотрудниками полиции и требовали от потерпевших передать им деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ задержала замначальника отдела МВД в Оренбурге за связь с ОПГ и разглашение гостайны.

 
