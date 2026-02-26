Размер шрифта
Врач предупредил об опасности недосыпа для иммунной системы

Врач Болибок: недосып провоцирует вялотекущие воспаления во всем организме
Shutterstock

Хронический недосып серьезно вредит иммунной системе и провоцирует вялотекущие воспаления во всем организме, которые могут быть незаметны для самого человека. Об этом RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист объяснил, что при бессоннице центральная нервная система впадает в состояние гипервозбуждения, из-за чего мозг начинает ошибочно воспринимать отсутствие качественного сна как сигнал опасности. В результате запускается защитная реакция «бей или беги» и вырабатываются гормоны стресса, в том числе и кортизол.

По словам врача, на фоне этого «биологические часы» организма сбиваются и развивается иммунный дисбаланс.

«С одной стороны, падает активность главных киллеров — NK-клеток. Это делает нас беззащитными перед вирусами и даже снижает способность организма уничтожать зарождающиеся раковые клетки. С другой стороны, активизируются моноциты — клетки врожденного иммунитета. Они меняют свое поведение и начинают агрессивно вырабатывать провоспалительные белки», — подчеркнул он.

Иммунолог объяснил, что в результате этого организм начинает хуже справляться с инфекциями. При этом из-за того, что иммунная система постоянно находится в состоянии возбуждения, возникает фоновое хроническое воспаление, разрушающее сосуды, нервную ткань и суставы.

Сомнолог и врач Института сна в Мадриде Альба Гарсия Арагон до этого объяснила, что определить оптимальную продолжительность сна можно с помощью самонаблюдения. По ее словам, следует следить за своим самочувствием и настроением в течение дня.

Ранее врач рассказала, как сон связан со здоровьем печени.

 
