В Запорожье сообщается о новом взрыве

В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности данного происшествия не приводятся. В настоящее время на подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

До этого издание также информировало о взрыве в городе.

Утром 26 февраля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА «Герань», а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Герани» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Начиная с 4 утра, взрывы гремели в Киеве и пригороде. Под ударом ракет Х-101 оказалась подстанция Киевская-750. К тому же были поражены объекты около столицы Украины. Также ВС РФ ударили по целям в Запорожье, Виннице и в Харькове.

Ранее российские войска атаковали украинский аэродром в момент запуска дронов.