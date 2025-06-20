В Подмосковье медики вытащили таракана из уха школьницы

Медики Подмосковья достали из уха 17-летней пациентки таракана. Об этом сообщает минздрав региона.

Девушка из Видного почувствовала, что у нее заложило ухо, и обратилась к врачам. Во время осмотра выяснилось, что в орган попал таракан. Как насекомое попало внутрь, девушка объяснить не смогла.

«Судя по всему, он пробыл там более суток, поскольку уже присох к поверхности слухового прохода», – сообщается в публикации.

Специалисты промыли ухо физраствором, после чего вытащили таракана. По словам врачей, из-за таракана ни барабанная перепонка, ни слуховой проход не пострадали. Каких-либо осложнений после манипуляций у пациентки не наблюдалось.

В Минздраве напомнили о том, что не стоит извлекать насекомое из уха самостоятельно, так как можно протолкнуть его еще дальше. Также можно случайно нанести травмы, из-за которых есть вероятность лишиться слуха.

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