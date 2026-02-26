Размер шрифта
Россиянам объяснили, почему после 30 лет сложнее учиться

Эксперт Снигирева: высокая загруженность мешает учиться после 30 лет
Людям старше 30 лет необходим другой подход к обучению, поскольку получение новых знаний становится особенно сложным из-за образа жизни в этом возрасте. Об этом «Известиям» рассказала СЕО образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева.

Специалист объяснила, что в основном после 30 лет люди обучаются в условиях постоянной многозадачности и высокой загруженности, вызванными работой, семьей и другими обязательствами.

«Свободное время становится ограниченным ресурсом. В таких реалиях традиционные учебные форматы часто кажутся труднодоступными, поскольку требуют большего погружения. Кроме того, взрослым чаще всего важно видеть практическую ценность знаний и сразу их применять», — подчеркнула она.

По словам эксперта, пик способности к концентрации приходится на возраст от 27 до 36 лет, после чего начинает постепенно снижаться. При этом человек все еще может учиться. Трудности в основном вызывают изменение восприятия новой информации, рост ответственности и страх потратить время впустую.

Специалист отметила, что обучение после 30 лет будет эффективнее, если использовать принципы андрагогики — подхода, который ориентируется на цели и ритм жизни человека. Необходимо подбирать программы под определенные задачи, разбивать новый материал на небольшие блоки, сразу закреплять полученные знания на практике, а также заранее планировать время занятий.

Директор департамента дистрибуции компании «Энергон» Артем Гладков до этого рассказал «Газете.Ru», что сегодня требования к сотрудникам заметно меняются. Работодатели все чаще начали брать во внимание не объем знаний и прошлый опыт, а умение быстро адаптироваться, принимать решения в условиях неопределенности и понимать текущие задачи бизнеса. По словам эксперта, эти навыки становятся ключевыми для эффективности команд и устойчивости компаний.

Ранее россиянам рассказали, как сменить профессию после 45 лет.

 
