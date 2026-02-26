Размер шрифта
Россиянам назвали главную опасность весенних путешествий

Вирусолог Зуев: весенние путешествия грозят заражением гриппом
Массовый туризм в весенний период сопряжен с большим количеством заболеваний, в том числе распространения свиного гриппа. Об этом в беседе с aif.ru заявил вирусолог Виктор Зуев, комментируя сообщения о том, что доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B увеличились в России.

По его словам, поездки в страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний, являются отягощающим фактором эпидемий.

«В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае — тесно», — отметил Зуев.

Врач добавил, что к весенним проблемам также можно отнести желание россиян одеваться гораздо легче, чем это позволяет погода.

24 февраля Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках новой волны заболеваемости гриппом в весенний период. По данным ведомства, новую волну заболеваемости может спровоцировать увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (он же свиной грипп) и B.

Ранее врач объяснил, как отличить свиной грипп от ОРВИ.

 
