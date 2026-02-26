Врач объяснил, как отличить свиной грипп от ОРВИ

Свиной грипп отличается от острого респираторного заболевания сохранением повышенной температуры тела в течение нескольких дней, несмотря на прием жаропонижающих средств. Об этом Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

По его словам, в целом первые симптомы могут напоминать обычную простуду — это насморк, кашель, температура. Он посоветовал обращаться к врачу на вторые сутки заболевания, что позволит оценить динамику и при этом не запустить болезнь.

Для профилактики врач посоветовал заниматься физической активностью, закаливанием и вести здоровый образ жизни, поскольку в межсезонье риск простудных заболеваний повышается.

«В межсезонье погода отличается нестабильностью: днем температура повышается, а к вечеру значительно снижается. Многие люди преждевременно отказываются от головных уборов и теплых шарфов, что создает дополнительные риски для здоровья. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома в течение нескольких дней, чтобы минимизировать распространение инфекции», — заключил Удалов.

24 февраля Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках новой волны заболеваемости гриппом в весенний период. По данным ведомства, новую волну заболеваемости может спровоцировать увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (он же свиной грипп) и B.

Ранее сообщалось, что в Петербург спустя 56 лет вернутся два опасных вида гриппа.