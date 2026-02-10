Названы правила ухода за молодой кожей, которые помогут отсрочить старение

Pravda.Ru: очищение и увлажнение должны быть в уходе за молодой кожей

Уход за молодой кожей должен включать в себя очищение утром и вечером, мягкое отшелушивание, увлажнение и защиту от солнца, чтобы отсрочить первые возрастные изменения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, вечером важно тщательно удалять макияж и SPF, чтобы кожа могла восстановиться во время сна.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что девушки перегружают кожу активными средствами, не понимая, что это может привести к обратному эффекту. Общим местом является утверждение, что чем больше средств, тем лучше, однако на практике я убедилась, что главное — это регулярность и соответствие потребностям кожи», — отметила врач-эндокринолог Светлана Ермакова.

Еще один важный фактор — внутреннее состояние, поскольку здоровье кожи напрямую связано с образом жизни. Врачи советуют пить достаточное количество воды, питаться с упором на клетчатку и зелень, включать в распорядок дня двигательную активность и наладить сон.

Врач-косметолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что обновляющие пилинги помогут подготовить кожу к первым по-настоящему активным лучам солнца.

