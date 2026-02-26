Тюменцы нашли в куске свинины из магазина иголку от шприца

Mash: в Тюмени покупатели нашли в куске свинины из магазина иголку от шприца

В Тюмени местные жители обнаружили в куске свинины из магазина иголку от шприца. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Покупатели обнаружили в охлажденном окороке торчащую иглу от шприца. Как пояснил производитель, она попала в кусок мяса еще на ферме — ветеринар делал укол свинье, игла отломилась, а специалист не заметил этого.

В результате мясо поступило на прилавок в таком виде. Поставками продукции занимается екатеринбургский комбинат «Хороший вкус». Роспотребнадзор провел проверку и вынес ему предостережение.

До этого москвичи нашли фрагмент лезвия в пельменях. Покупатели направили претензию производителю и ритейлеру. Магазин «Перекресток» вернул средства за покупку и изъял соответствующую партию из продажи.

Ранее челябинцы купили конфеты в магазине и нашли внутри червей.