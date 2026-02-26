Размер шрифта
Названы условия для возвращения в магазин невозвратных товаров

НСЗПП: даже невозвратные товары при некоторых условиях обязаны принять обратно
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для некоторых категорий товаров действуют особые условия – заранее оговаривается, что они являются невозвратными. Однако особые правила в отношении такой продукции не действуют при определенных условиях, рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Невозвратными считаются, в частности, предметы личной гигиены, нижнее бельё, ювелирные изделия, лекарства, парфюмерия и технически сложные товары бытового назначения, напомнил эксперт. Однако вернуть их можно – например, если обнаружится производственный брак в период, пока не истек гарантийный срок. То есть если поломка товара произошла по вине не потребителя, а изготовителя.

«В таком случае их можно вернуть в ту организацию, где они были приобретены, — пояснил Шапкин. — Дальше они возвращаются на экспертизу. Если их неисправность или брак был подтверждён экспертизой, то, соответственно, покупателю возвращаются либо деньги, либо аналогичный товар взамен, даётся уже по выбору покупателя».

Для возврата такого бракованного товара необязательно даже предъявлять чек и упаковку – самого факта покупки, например, по итогам выписки из банка или гарантийного талона, будет достаточно, подчеркнул Шапкин.

Он также напомнил, что в России с февраля текущего года изменили правила возврата техники – теперь при этой процедуре в расчет берется стоимость товара. Так, например, если во время гарантийного срока товар подорожал, то покупателю должны вернуть компенсацию в размере актуальной стоимости на момент возврата.

Что касается лекарств, то если покупатель нарвался на подделку или некачественный препарат, то лучше сразу обратиться в Росздравнадзор, считает эксперт. Он пояснил, что в таких вопросах может последовать ответственность вплоть до уголовной, поэтому, возможно, контролирующим органам нужно будет проследить всю цепочку с изготовителя до продавца лекарства. Покупателю при этом возвращают стоимость препарата, а также компенсируют моральный вред, вред, причиненный здоровью, заключил Шапкин.

Россиянам ранее напомнили о праве забрать деньги за подарочный сертификат.

 
