Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Развеян миф о частом симптоме инфаркта

Daily Mirror: дискомфорт в груди перед инфарктом не всегда бывает сильным
Shutterstock

Кардиолог Джереми Лондон заявил, что дискомфорт в груди перед инфарктом не всегда бывает сильным и потому часто остается без внимания. Слова эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, тревожным сигналом может быть не острая боль, а ощущение давления, сжатия или умеренного дискомфорта в груди. Нередко такие симптомы появляются во время физической нагрузки и проходят в состоянии покоя. Это может свидетельствовать о том, что сердечная мышца недополучает кислород — состоянии, характерном для ишемической болезни сердца, которая в острой форме способна привести к инфаркту.

Лондон подчеркнул, что к другим опасным признакам относятся нарастающая одышка при нагрузке и выраженная усталость без очевидной причины. Одышка перед сердечным приступом может возникать из-за повреждения определенного участка сердечной мышцы — это негативно сказывается на ее сократительной способности и общей эффективности работы сердца.

«Предынфарктная» усталость представляет собой не обычное утомление после работы, а изнуряющее, непреодолимое чувство истощения, которое не проходит после отдыха.

«Если привычные действия — прогулка, подъем по лестнице или бытовые дела — начинают даваться значительно тяжелее, это повод для медицинского обследования. Важно не игнорировать подобные симптомы и при их появлении обратиться к врачу. Своевременная диагностика и лечение могут предотвратить тяжелые осложнения и спасти жизнь», — заключил медик.

Ранее была создана «умная футболка» для выявления заболеваний сердца.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!