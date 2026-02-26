Размер шрифта
Турэксперт заявил о росте продаж туров в Анапу в два раза

Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Продажи туров в Анапу в 2026 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на отсутствие официального заявления об открытии пляжей. Об этом «Москве 24» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он уточнил, что турэксперты реализовали порядка 20% от прогнозируемого летнего турпотока. По его словам, это означает, что каждый пятый турист забронировал отдых заранее.

«Средний чек на 10 дней (без учета дороги. — прим. ред.) составляет порядка 40–42 тыс. рублей на человека. В зависимости от категории отеля сумма может варьироваться от 30 до 70 тыс. По моим оптимистичным оценкам, если пляжи откроются, поток туристов еще увеличится и восстановится до параметров 2024-го», – заявил Ромашкин.

Эксперт отметил, что пока тур можно приобрести по предоплате в 20–25%, остаток нужно будет внести за две недели до заезда. Вернуть деньги в случае отказа от поездки можно будет в течение трех дней, заключил он.

В пресс-службе платформы Bronevik.com до этого рассказали «Газете.Ru», что проживание в отелях и других объектах размещения на 8 Марта обойдется на 16% дороже, чем на предыдущей неделе. Средний чек в бронированиях на 7–9 марта сейчас составляет 7200 рублей за ночь, тогда как неделей ранее — 6200 рублей за ночь, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сильный шторм вынес мазут со дна моря на берег в Анапе.

 
