Тела погибших на Байкале туристов передали семьям

ТАСС: после ЧП на Байкале тела утонувших туристов из КНР передали близким
МЧС России по Иркутской области

Тела семи туристов из КНР, погибших 20 февраля на Байкале, передали их родственникам. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По информации источника агентства, все тела выданы семьям, которым предстоит решить дальнейшие вопросы, связанные с захоронением.

В настоящее время на Байкале действует запрет на выезд транспорта на лед из-за теплой погоды. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта.

Трагедия произошла в районе мыса Хобой на острове Ольхон. 20 февраля автомобиль УАЗ («буханка»), в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед на озере Байкал. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. На льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

Прокуратура Иркутской области заявила, что спасся лишь один человек. На фоне случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к главе МИД Китая из-за трагедии с туристами на озере Байкал.

 
