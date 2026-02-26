Тела погибших на Байкале туристов передали семьям

ТАСС: после ЧП на Байкале тела утонувших туристов из КНР передали близким

Тела семи туристов из КНР, погибших 20 февраля на Байкале, передали их родственникам. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По информации источника агентства, все тела выданы семьям, которым предстоит решить дальнейшие вопросы, связанные с захоронением.

В настоящее время на Байкале действует запрет на выезд транспорта на лед из-за теплой погоды. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта.

Трагедия произошла в районе мыса Хобой на острове Ольхон. 20 февраля автомобиль УАЗ («буханка»), в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед на озере Байкал. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. На льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

Прокуратура Иркутской области заявила, что спасся лишь один человек. На фоне случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к главе МИД Китая из-за трагедии с туристами на озере Байкал.