Врач предупредила, какими последствиями грозит переизбыток витаминов

Избыток витамина А в организме может спровоцировать выпадение волос, витамина D — нарушение работы сердечной мышцы, боль в суставах и зуд. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что все витамины можно принимать только после консультации с врачом.

«Кто этого не учитывает, особенно в конце зимы, часто попадает в одну и ту же ловушку: замечая, что есть определенная усталость, ухудшилось качество волос или кожи, начинает усиленно пить витаминные комплексы. А если ситуация начинает усугубляться (при переизбытке некоторых элементов), решает, что необходимо увеличить дозировку», — подчеркнула Соломатина.

По ее словам, переизбыток витамина А грозит также плохим заживлением ран и уязвимостью слизистых оболочек перед вирусами. Кожа при этом может стать сухой, ногти ломкими. Среди других последствий — боль в суставах, общая слабость и усталость, повышение холестерина.

Врач также посоветовала соблюдать осторожность с витаминами группы В. Так, например, В2 в большом количестве может привести к сухости кожи, В12 — к обострению угревой сыпи.

Врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова до этого рассказала «Газете.Ru», что высокие дозы витамина С в добавках могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник.

