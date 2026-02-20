Размер шрифта
Пациент с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в реанимации

Агрессивный пациент покалечил медиков в Нижегородской области
Пациент с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в Нижегородской области, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов.

Ночью в реанимацию Окского межрайонного медцентра поступил пациент с инфарктом.

По неизвестной причине он напал на медиков, сломав нос медсестре и нанеся врачу ушибы разной тяжести. Другие подробности инцидента не уточняются.

Оба пострадавших состоят в профсоюзе, поэтому получат выплаты на лечение и реабилитацию от больницы и регионального отделения.

До этого в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи. Бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Медики решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них. Пострадавшему оказали помощь на месте, а хулигана передали полиции для разбирательства.

Ранее пациент ударил медсестру ножницами за просьбу подождать лекарства.
 
