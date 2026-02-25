Россиянам назвали последствия введения потолка цен на такси в плохую погоду

Эксперт Еговцев: установка потолка цен на такси может быть губительной для сферы

На фоне аномальных снегопадов в Госдуме предложили ввести ограничения на стоимость услуг такси в плохую погоду. Однако установка такого потолка может стать губительной для сферы и привести к негативным последствиям для потребителей. Об этом радио Sputnik рассказал основатель таксопарка Станислав Еговцев.

Специалист объяснил, что причиной увеличения стоимости такси в плохую погоду становится повышенный спрос. При этом, если цена растет, часть людей принимают решение отказаться от поездки, а водители, наоборот, предпочитают выходить на смену. Благодаря этому на рынке сохраняется баланс.

По словам эксперта, если ограничить рост цен на стоимость поездок, спрос по-прежнему останется высоким, а мотивация водителей — нет.

«Машин станет меньше, а ожидание — дольше. Возникнет дефицит. А где дефицит — там серый рынок: «отмени заказ, поедем за наличку», «поеду без приложения, но дороже». Появятся таксисты «от борта». Мы уже проходили это в 2010-х», — объяснил он.

Специалист отметил, что в качестве альтернативы ограничительным мерам можно установить отдельные правила для социально значимых поездок, например, в больницу или к детям. По его мнению, также есть смысл удешевить все поездки на 15-20% для некоторых категорий лиц, таких как пенсионеры, студенты, многодетные и малоимущие.

Напомним, до этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По словам депутата, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Эту инициативу Чернышов выдвинул после того, как из-за обильного снегопада стоимость поездок в некоторых районах Москвы повысилась в два-три раза.

Ранее водители такси бизнес-класса пожаловались на массовые штрафы.