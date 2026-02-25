Минпросвещения РФ готовит перечень игрушек для детсадов с национальным колоритом

Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти рассматривают вопрос о перечне игрушек и игр для детских садов, которые, в частности, будут отражать культурные традиции, историю и достижения России. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

«Планируется <...> определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — отметил он.

По словам главы Минпросвещения, власти намерены сформировать системный подход к оснащению российских детских садов.

Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

В прошлом году состоялся всероссийский конкурс «Родная игрушка», на него было подано около 28,2 тыс. заявок из 89 регионов РФ, писала «Газета.Ru». По словам советника президента, сопредседателя оргкомитета конкурса Елена Ямпольская, абсолютное большинство игрушек, заявленных на конкурс, построено на национальных традициях.

