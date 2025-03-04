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В Москве подвели итоги приема заявок на конкурс «Родная игрушка»

Более 28,2 тысячи заявок подали на конкурс «Родная игрушка»
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Российское общество «Знание»

Во второй этап конкурса «Родная игрушка» прошло 177 концепций игр и игрушек, сообщается на сайте российского общества «Знание».

Всего на конкурс, стартовавший в ноябре 2024 года, было подано около 28,2 тыс. заявок.

Как отметил председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Герой России, сопредседатель организационного комитета Артур Орлов, такое количество заявок показывает, насколько люди понимают роль духовно-нравственных ценностей.

«В конце марта школьники и студенты СПО из 89 регионов привезут на съезд «Движения Первых» игрушки-символы своих регионов, которые мы разместим на финале конкурса», — сказал он.

Как рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, больше всего заявок, допущенных к экспертной оценке, пришло из Нижегородской области (623) и Москвы (466).

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны», — сказал он.

Самой популярной номинацией стала «Сюжетно-образная игрушка» – предварительный отбор и оценку экспертным жюри в ней прошли 4 104 заявки. Конкурсные проекты были посвящены персонажам русских народных сказок, представителям разных профессий, а также участникам СВО, медработникам, волонтерам, космонавтам и другим.

Все заявки, прошедшие в следующий этап, оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

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