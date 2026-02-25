Соседи пропавшей в Смоленске девочки рассказали свою версию произошедшего

РГ: соседи пропавшей в Смоленске девочки не исключают, что она провалилась в люк

Жители Смоленска, где пропала девятилетняя девочка, рассказали о своих версиях произошедшего. Их слова приводит «Российская газета».

Как полагают жители улицы Маршала Еременко, где в последний раз видели несовершеннолетнюю, она могла провалиться в люк недалеко от дома.

Некоторые не исключают, что во время прогулки собака убежала. Испугавшись, девочка решила не возвращаться домой без питомца.

В рамках возбужденного уголовного дела допросили отца школьницы, который живет отдельно от семьи в этом же городе. Следователи не исключали, что он может быть причастен к произошедшему, но эта версия не нашла подтверждения. С матерью ребенка и дочерью у россиянина нормальные отношения.

Девятилетняя школьница пропала утром накануне. Она вышла утром на прогулку с собакой, но домой вернулся только любимец семьи. Поняв, что дочь долго не возвращается, мать забила тревогу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Добровольцы тем временем не прекращали поиски всю ночь. Как рассказала представительница спасательного отряда, искать добровольцы планируют «до победного».

Ранее подозрительного мужчину заметили возле дома в Смоленске, где пропала школьница.