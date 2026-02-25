Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Соседи пропавшей в Смоленске девочки рассказали свою версию произошедшего

РГ: соседи пропавшей в Смоленске девочки не исключают, что она провалилась в люк
Telegram-канал «SHOT»

Жители Смоленска, где пропала девятилетняя девочка, рассказали о своих версиях произошедшего. Их слова приводит «Российская газета».

Как полагают жители улицы Маршала Еременко, где в последний раз видели несовершеннолетнюю, она могла провалиться в люк недалеко от дома.

Некоторые не исключают, что во время прогулки собака убежала. Испугавшись, девочка решила не возвращаться домой без питомца.

В рамках возбужденного уголовного дела допросили отца школьницы, который живет отдельно от семьи в этом же городе. Следователи не исключали, что он может быть причастен к произошедшему, но эта версия не нашла подтверждения. С матерью ребенка и дочерью у россиянина нормальные отношения.

Девятилетняя школьница пропала утром накануне. Она вышла утром на прогулку с собакой, но домой вернулся только любимец семьи. Поняв, что дочь долго не возвращается, мать забила тревогу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Добровольцы тем временем не прекращали поиски всю ночь. Как рассказала представительница спасательного отряда, искать добровольцы планируют «до победного».

Ранее подозрительного мужчину заметили возле дома в Смоленске, где пропала школьница.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!