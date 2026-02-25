Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В правительстве предложили строить в РФ дома-конструкторы

Хуснуллин: власти готовы помогать россиянам строить более дешевое жилье
Take Photo/Shutterstock

В России нужно научиться строить более дешевое жилье за счет развития сегмента домокомплектов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — сказал заместитель председателя правительства.

Он отметил, что власти настроены помогать производителям таких домокомплектов, включая деревянное домостроение, при наличии финансирования.

Хуснуллин также подчеркнул, что для поддержания высокого темпа индивидуального строительства нужно вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, а также обеспечивать коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству.

Домокомплект — это набор для быстрого возведения дома, собранный заводом, который включает в себя необходимые строительные материалы и проектную документацию.

До этого в Госдуме назвали пять способов, как сделать квартиры доступными для россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше россиян хотят жить в сельской местности.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!