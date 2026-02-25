В правительстве предложили строить в РФ дома-конструкторы

В России нужно научиться строить более дешевое жилье за счет развития сегмента домокомплектов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — сказал заместитель председателя правительства.

Он отметил, что власти настроены помогать производителям таких домокомплектов, включая деревянное домостроение, при наличии финансирования.

Хуснуллин также подчеркнул, что для поддержания высокого темпа индивидуального строительства нужно вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, а также обеспечивать коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству.

Домокомплект — это набор для быстрого возведения дома, собранный заводом, который включает в себя необходимые строительные материалы и проектную документацию.

До этого в Госдуме назвали пять способов, как сделать квартиры доступными для россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше россиян хотят жить в сельской местности.