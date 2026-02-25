В Госдуме предложили пять способов, как сделать квартиры доступными для россиян

Чтобы жилье было доступным для большинства россиян, нужно развивать инфраструктуру, поддерживать индивидуальное строительство и контролировать, чтобы квартиры не превращались в «человейники». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Здесь нужен комплекс мер. Первое — это пересмотр подходов к льготной ипотеке. Массовая раздача льготных кредитов всем подряд, как показала практика, разгоняет цены и не решает жилищную проблему. Льготные программы должны быть адресными и жестко привязанными к демографии. Например, сниженная ставка 2–3% может предоставляться семьям при рождении третьего ребенка и с привязкой к норме жилплощади — не менее 18 квадратных метров на человека. Это исключит покупку микроскопических квартир в инвестиционных целях и направит поддержку именно тем, кому она нужна для жизни. Второе — развитие цивилизованного рынка аренды, так называемых «доходных домов». Далеко не каждая семья готова сегодня взять ипотеку, даже льготную. Кому-то нужна передышка, кому-то — время накопить, кто-то просто не хочет влезать в долгую кабалу. Если в городах появится достаточное количество арендного жилья с понятными условиями и защитой прав арендаторов, это снимет остроту спроса на покупку и даст людям возможность жить в нормальных условиях без огромных кредитов», — отметил Панеш.

По мнению депутата, доступным жилье может также сделать стимулирование индивидуального жилищного строительства, жилищные сертификаты и стандарты по площади квартир.

«Почти 59% введенного в 2025 году жилья — это дома, построенные самим населением. Государство должно активнее помогать им с инфраструктурой — подводить дороги, электричество, газ. Недавно принято постановление о субсидиях на замену отопительного оборудования в частных домах для льготных категорий граждан — это хороший пример точечной поддержки. Таких программ должно быть больше. Четвертый способ — жилищные сертификаты для отдельных категорий граждан. Правительство уже выделило более 10 миллиардов рублей на эти цели в 2026 году. Это важно для тех, кто не может участвовать в ипотечных программах по определению. Но нужно расширять категории получателей и упрощать процедуры. И пятое — борьба со снижением площади квартир. Нужны стандарты, чтобы строилось жилье, пригодное именно для жизни, а не «человейники», — констатировал Панеш.

