Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Подозрительного мужчину заметили возле дома в Смоленске, где пропала школьница

RT: соседи пропавшей в Смоленске девочки рассказали о подозрительном мужчине
ПСО «Сальвар» Смоленская область

В Смоленске соседи пропавшей девятилетней школьницы обратили внимание на незнакомого мужчину, который часто находился возле ее дома. Об этом сообщает RT.

Жильцы дома на улице Маршала Еременко после просмотра записей с камер заявили, что неизвестный выходил из подъезда, где живет девочка, с той стороны, где есть видеонаблюдение. В правоохранительных органах пока не считают его поведение подозрительным, но решили найти мужчину и опросить.

Поиски ребенка продолжаются вторые сутки. Волонтеры проверили заброшенные здания, колодцы и парки, следов девочки не нашли. Следователи изучают записи с авторегистраторов и обратились к водителям маршруток за видео с салонных камер. Мать пропавшей сообщила, что конфликтов в семье накануне не было.

Школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку и пропала. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!