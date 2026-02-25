Психолог назвала признаки цифровой усталости

На цифровую усталость, вызванную постоянным использованием гаджетов с целью коммуникации, указывают хроническая усталость, эмоциональное онемение и некоторые другие симптомы. Об этом aif.ru рассказала психолог Натали Соболева.

«Цифровая усталость — это состояние хронического психоэмоционального истощения, возникающее из-за постоянного когнитивного и эмоционального контакта с цифровыми стимулами, прежде всего с коммуникацией», — объяснила специалист.

По ее словам, у человека в таком состоянии перегружена нервная система. При этом на цифровую усталость может указывать ряд признаков. Человек с такой проблемой постоянно испытывает раздражение или тревогу при входящих сообщениях. Ему кажется, что окружающие постоянно его «дергают».

Помимо этого, столкнувшийся с цифровой усталостью испытывает трудности при попытках сосредоточиться на делах без проверки телефона. При этом он испытывает желание «спрятаться», но продолжает читать чаты.

Человек в таком состоянии также испытывает эмоциональное онемение или, наоборот, вспышки злости без явной на то причины. А чувство усталости в таком случае не проходит даже после сна.

Психолог подчеркнула, что прямым сигналом к пересмотру цифровой нагрузки становится осознание, что причиной психоэмоционального истощения становятся не дела, а сообщения.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова до этого предупреждала, что работа за компьютером, длительное использование гаджетов, а также привычка кропотливо заниматься любимым хобби могут привести к ухудшению зрения. По ее словам, вязание, вышивка, сборка пазлов и другие подобные занятия могут навредить глазам из-за близкого расположения объектов.

Ранее невролог дал советы, как избежать болей из-за использования телефона.