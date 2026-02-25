Размер шрифта
Общество

В липецком парке не знают, кого сожгут на Масленицу-2027 после лабубу и Хагги Вагги

Глава липецкого парка заявил о планах вновь сжечь иностранного персонажа на Масленицу-2027
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Масленице в 2027 году в липецком археологическом парке «Аргамач» вновь планируют сжечь чучело иностранного персонажа после лабубу и Хагги Вагги, однако какого именно — пока не знают. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор парка Александр Голотвин.

«Пока не решили, будем смотреть, кто-то всплывет. То, что это будет иностранный «герой», — однозначно», — сказал он.

В 2026 году в «Аргамаче» на Масленице сожгли чучело лабубу, мероприятие стало кульминацией праздника. Перед этим гости катались на лошадях и ватрушках, а также слушали выступления местных ансамблей. Издание «Осторожно, новости» отмечало, что на празднике присутствовали жители Воронежа, Тамбова и Москвы, а на въезде в парк появилась пробка длиной в километр. При этом решение сжечь чучело лабубу поддержали не все — часть жителей Ельца отказалась ехать в парк, поскольку их детям нравится «зубастый монстр».

В парке ежегодно сжигают чучела популярных персонажей, которые, по мнению организаторов, воплощают в себе зло. Так, в прошлые года «на сожжение» отправили Волан-де-Морта, Венома и Хагги Вагги.

Ранее в Совфеде одобрили решение липецкого парка сжечь Лабубу вместо обрядового чучела.

 
