В Подмосковье запретят алкомаркеты во дворах жилых домов

В Подмосковье могут запретить работу алкомаркетов во дворах многоэтажных жилых домов. Об этом РБК сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Собеседник агентства пояснил, что Московская областная дума рассмотрит поправки, которые вводят ограничения на продажу алкоголя.

«Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах», — заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев пояснил, что существование подобных точек влечет за собой постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители.

Кроме того, губернатор сообщил, что будут введены ограничения на время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина запретить продажу алкогольных напитков до 21 года, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.

Ранее в России назвали сроки запуска продаж алкоголя по биометрии.