В ГД заявили о сформированном правовом поле в сфере борьбы с незаконной миграцией

Володин: в сфере борьбы с незаконной миграцией принято 22 закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правовое поле в части борьбы с незаконной миграцией в России сформировано. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания Володин рассказал, что в этой сфере принято 22 закона, 21 из которых уже вступил в силу.

В январе вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая заявила, что в России планируется ужесточение миграционного законодательства. Так, в Госдуму внесено три проекта по противодействию незаконной миграции и защите здоровья граждан России.

Авторы инициатив предложили ввести штраф до 1 млн рублей для медорганизаций за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования мигрантов, а за использование поддельных справок мигранты в будущем могут получить до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, поправки предусматривают возможность депортации мигрантов, уклоняющихся от прохождения медобследования.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию.