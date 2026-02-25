В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до конца месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«В период до ... субботы, 28 февраля, будет действовать желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, это связано с возможным образованием гололедицы на дорогах», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве за сутки выпало до 25% месячной нормы снега.

На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, или четверть месячной нормы, в Тушино — 7 мм. В Подмосковье больше всего снега выпало на севере — в Талдоме (14 мм).

В течение дня 25 февраля снег продолжится — выпадет еще не более 2-4 мм осадков. Сугробы вновь вырастут до рекордной высоты – для 25 февраля будет побит максимум снежного покрова 1994 года, когда в Москве на ВДНХ было 65 см.

Согласно прогнозу Тишковца, снег прекратится в четверг в 3:00.

По словам синоптика, всего в столице за февраль выпало 132% месячной нормы снега.

