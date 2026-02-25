Новосибирец обстрелял двух женщин во время ссоры на улице

В Новосибирске мужчина обстрелял двух женщин во время ссоры

В Новосибирске 43-летний мужчина открыл стрельбу по двум женщинам из-за ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 22 февраля в Дзержинском районе возле кафе. Предварительно, между местным жителем и двумя женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина обстрелял оппоненток из травматического пистолета. Женщины получили телесные повреждения.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. У него изъяли травматический пистолет, 14 патронов, три гильзы и другие предметы, имеющие отношение к делу. Все это направили на баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

