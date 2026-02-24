Военный обстрелял женщину и жестоко избил ее ради машины в Бурятии

В Бурятии осудили военного, который обстрелял и жестоко избил женщину ради авто

В Бурятии вынесли приговор военному, который ради машины обстрелял и жестоко избил женщину. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел, когда военнослужащий решил завладеть машиной женщины. Злоумышленник несколько раз выстрелил в хозяйку авто из пневматического пистолета, а также избил ее, нанося удары по голове и туловищу.

Кроме того, отмечается, что в период с июля 2024 по сентябрь 2025 года военный три раза самовольно оставлял часть и места службы, скрываясь от исполнения обязанностей. Каждый раз его задерживали сотрудники военной полиции или правоохранительных органов и возвращали в расположение.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее лжевоенный угнал машину, изнасиловал спутницу ее хозяина и обокрал ее на 400 тысяч рублей.