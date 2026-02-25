В Мурманской области обрушилась крыша ледовой арены

В Североморске, расположенном в Мурманской области, в ходе демонтажа обрушилась крыша ледовой арены. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

«В Североморске во время ремонта демонтировали крышу ледовой арены из-за ее аварийного состояния», — говорится в материале.

Изначально местные жители подумали, что крыша не выдержала огромного веса снежного покрова.

Газета «Североморские вести» на странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что в городе ремонтируют здание детско-юношеской спортивной школы №3. Постройка в течение нескольких лет находилась в аварийном состоянии, из-за этого эксплуатация ледовой арены и иных помещений не представлялась возможной.

«Теперь ситуация меняется к лучшему: на смену изношенной кровле смонтируют новую — надежную и долговечную», — отметили журналисты.

20 февраля пресс-служба МЧС России заявила, что с начала текущего года в стране зафиксировали более 120 случаев обрушения крыш под тяжестью снега. Подобные инциденты происходили в многоквартирных домах, на производственных объектах и спортивных сооружениях, в школах и иных зданиях. Больше всего обрушений зарегистрировали в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Ранее в Липецкой области из-за снега обрушилась крыша завода «Моторинвест».