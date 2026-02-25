Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Мурманской области обрушилась крыша ледовой арены

Крышу ледовой арены в Североморске демонтировали из-за аварийного состояния
Кадр из видео/Telegram-канал «Мурманск сейчас»

В Североморске, расположенном в Мурманской области, в ходе демонтажа обрушилась крыша ледовой арены. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

«В Североморске во время ремонта демонтировали крышу ледовой арены из-за ее аварийного состояния», — говорится в материале.

Изначально местные жители подумали, что крыша не выдержала огромного веса снежного покрова.

Газета «Североморские вести» на странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что в городе ремонтируют здание детско-юношеской спортивной школы №3. Постройка в течение нескольких лет находилась в аварийном состоянии, из-за этого эксплуатация ледовой арены и иных помещений не представлялась возможной.

«Теперь ситуация меняется к лучшему: на смену изношенной кровле смонтируют новую — надежную и долговечную», — отметили журналисты.

20 февраля пресс-служба МЧС России заявила, что с начала текущего года в стране зафиксировали более 120 случаев обрушения крыш под тяжестью снега. Подобные инциденты происходили в многоквартирных домах, на производственных объектах и спортивных сооружениях, в школах и иных зданиях. Больше всего обрушений зарегистрировали в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Ранее в Липецкой области из-за снега обрушилась крыша завода «Моторинвест».

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!