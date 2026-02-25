Размер шрифта
Март в столичном регионе начнется с аномального потепления

Синоптик Позднякова: март в Москве начнется с потепления до +3 градусов
Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве в ближайшее время погодные условия станут комфортнее, сильные осадки отступят, начнет постепенно теплеть. В первых числах марта столичный регион накроет волна тепла, показатели отклонятся от климатической нормы в сторону повышения температуры воздуха, рассказала RT главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 26 и 27 февраля местами еще может пройти небольшой снег. Ночью ожидается от -8 до -10 градусов, днем температура воздуха местами составит около 0 градусов. Самые холодные сутки прогнозируются на 26 февраля – температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов в ночные часы и от -1 до -3 в дневные.

Но в первых числах марта станет заметно теплее, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3 градусов, что выше климатической нормы, пообещала Позднякова. Однако такая погода задержится ненадолго, по-настоящему тепло станет ближе к концу месяца.

«Вероятно, метеорологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво положительной, наступит только во второй половине марта», — заключила синоптик.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна в текущем году может наступить в Москве на пять-семь дней раньше положенного срока, то есть уже к середине марта. По его прогнозам, температура воздуха в марте в средних широтах России будет на 1-3°C выше климатической нормы.

Ранее синоптик предупредил об аномальных морозах в Сибири.

 
