Начальник разложил на корпоративе $26 млн и разрешил сотрудникам забрать деньги

В Китае сотрудникам на корпоративе разрешили разобрать $26 млн наличными
Руководитель компании в Китае разложил на корпоративе $26 млн наличкой и дал сотрудникам набрать, сколько получится унести, пишет South China Morning Post.

Китайская компания Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. оказалась в центре внимания соцсетей после масштабной выплаты бонусов сотрудникам во время ежегодного корпоративного гала-вечера. На мероприятии установили около 800 банкетных столов для 7 тыс. сотрудников, а общий объем розданных на площадке денежных бонусов превысил $8,7 млн долларов.

Кадры с мероприятия быстро распространились в интернете: на кадрах видно, как сотрудники разбирают деньги, разложенные на длинных столах, некоторые уносили с собой целые связки купюр. Во время праздника председатель компании Цуй Пэйцзюнь также объявил о дополнительных поощрениях и подарках.

Пользователи соцсетей прозвали Цуя «начальником, который больше всего любит раздавать деньги». Сам предприниматель заявил, что выплаты — это способ поддержать сотрудников, многие из которых выплачивают автокредиты и ипотеку. В комментариях люди отмечают, что подобная политика повышает мотивацию работников и может быть эффективнее традиционной рекламы.

Ранее сотрудник выиграл на корпоративе iPhone 17 Pro Max, оказавшийся муляжом.

 
