В России призвали отделить самозанятых таксистов от профессиональных

В России необходимо на законодательном уровне разделить водителей, таксующих на своих машинах, от профессиональных работников такси. Это позволит учесть права частников и вписать их в транспортную систему, параллельно решив вопросы с их уходом в теневую экономику, заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

«Мы в свое время приняли ФЗ 580, в котором мы забыли указать, что есть частники на своих машинах – даже не таксисты, а подвозчики, а есть профессиональные таксисты. <…> Для частников на своих машинах нет всей той инфраструктуры, которой обеспечены профессиональные водители», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

Он уточнил, что под частниками подразумевает подключенных к агрегаторам таксистов, в том числе – самозанятых на своих авто, которые со временем «выдавливаются» в теневую экономику. Это приводит к росту преступности в сфере перевозок, потерям бюджета, а также снижению транспортной доступности в регионах, заключил Лисовский.

До этого Сергей Лисовский призвал включить в систему общественного транспорта таксистов-частников, отметив, что это позволит сделать шаг в решении проблемы с нехваткой бюджетных средств на развитие транспортной отрасли. К 2030 году по стране доля пассажиропотока должна вырасти с 54% до 69%, в то же время на сегодняшний день 46% автобусов старше 10 лет, а средний возраст трамваев – более 20 лет, отметил депутат.

