Истребитель упал в Казахстане

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области Казахстана, пилоты выжили. Об этом сообщило казахстанское Минобороны в Telegram-канале.

Экипаж истребителя своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни нет, они находятся под наблюдением медицинских специалистов, рассказали в ведомстве.

В данный момент район падения боевого самолета оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.

Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Минобороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.

По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

