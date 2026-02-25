Размер шрифта
Истребитель упал в Казахстане

Минобороны: истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области
Телеграм-канал «Минобороны России»

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области Казахстана, пилоты выжили. Об этом сообщило казахстанское Минобороны в Telegram-канале.

Экипаж истребителя своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни нет, они находятся под наблюдением медицинских специалистов, рассказали в ведомстве.

В данный момент район падения боевого самолета оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.

Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Минобороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.

По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что в Турции истребитель F-16 военно-воздушных сил страны упал прямо на автотрассу.

Ранее учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске.

 
