Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество

Модельеру и экс-сотруднице Минобороны дали 6 лет за мошенничество с ИВЛ
Shutterstock/FOTODOM

Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего первого заместителя директора «Главного военно-строительного управления №4» Ларису Леонтьеву и дизайнера одежды Ферутдина Закирова по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Суд установил, что в результате их действий при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких в период пандемии коронавируса были похищены 400 млн рублей.

Весной 2020 года в Минобороны поручили закупить медоборудование для нужд ведомства. Поставить оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентров.

Ведомство обратилось к двум компаниям Закирова, но вместо ИВЛ Минобороны получило аппараты для улучшения качества сна по завышенной цене. После этого Закирова и Леонтьеву, которая помогала первому в поиске поставщиков, обвинили в мошенничестве.

До этого бывшего главу «Военторга» Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве с поставками в Минобороны.

Ранее СК завершил расследование дела экс-главы Сергиева Посада.

 
