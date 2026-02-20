СК завершил расследование дела экс-главы Сергиева Посада

СК: экс-главу Сергиева Посада и его жену будут судить по делу о взятке и аферах

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего главы Сергиева Посада Дмитрия Акулова, его супруги и еще девяти их соучастников, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного управления ведомства Ольга Врадий.

По данным следствия, глава округа совместно с директором директором МФЦ в период с 2018 по 2014 годы фиктивно трудоустроили восемь человек. Впоследствии обвиняемые присваивали себе их зарплаты. Сумма ущерба составила 18 млн рублей, отметили в СК.

Помимо этого, по информации ведомства, Акулов вместе с женой с 2022 по 2024 годы получали зарплату за фиктивно трудоустроенного знакомого на 1,1 млн рублей. Также глава Сергиева Посада, как утверждается, получил от директора муниципального бюджетного учреждения часть взятки на 600 тыс. рублей из оговоренных 1,2 млн.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Врадий.

Акулова арестовали в августе 2024 года. Уголовное дело было возбуждено статьям о мошенничестве, даче и получении взятки.

Ранее первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств.