Задержание заказчика убийства в Оренбурге попало на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

На представленном видео оперативники получают команду «Захват», уезжают на автомобиле, а затем выходят из машины и вытаскивают злоумышленника из другого транспортного средства, кладут его лицом к земле и надевают наручники.

Силовики спрашивают у мужчины, знает ли он причину задержания. Он отвечает, что не в курсе. Также на кадрах показываются купюры, которые подозреваемый планировал передать исполнителю за якобы уже совершенное преступление.

Далее на видео мужчину сажают в служебную машину и увозят в управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Как сообщили в ФСБ РФ, задержанный должен был совершить убийство крупного бизнесмена, гражданина РФ, выходца одной из стран Центральной Азии. Следствие установило, что коммерсанта хотели устранить из-за долга в 15 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт с «живой бомбой» Киева.