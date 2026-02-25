Филолог рассказал, почему неуместно употреблять выражение «кто крайний»

Выражение «кто крайний» в очереди употреблять неуместно, в этой ситуации нужно спрашивать «кто последний». Об этом сообщил и.о. заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев беседе с ТАСС.

«В этих случаях по нормам русского языка мы должны использовать именно слово «последний», так как речь идет о ряде однородных лиц, предметов, явлений, и последний - это тот, за которым не следует другой», — сказал он, пояснив, что крайний это тот, который находится с краю или на краю. Например, крайний защитник действует на левом или правом краю футбольного поля.

Крайним может быть и тот, кто находится в конце очереди, и тот, кто стоит первым. Поэтому замена слова «последний» на «крайний» в этих случаях является некорректной, подчеркнул филолог.

Профессор добавил, что слова «крайний» и «последний» с XVIII века сблизились в значении «предельный» («последний срок» и «крайний срок» равноправны), но в других сочетаниях замена недопустима.

