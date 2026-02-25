Россиянам назвали главные риски при соблюдении Великого поста

Соблюдение Великого поста может быть опасно, особенно для людей зрелого возраста. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, основным риском является резкое сокращение белка в рационе, которое может незаметно пройти для молодого организма. При этом для людей старше 55 такой дефицит грозит серьезными последствиями для сердечно-сосудистой системы. Врач подчеркнул, что белок является строительным материалом в организме, который переносит холестерин, выполняет структурную функцию и ««латает» сосуды, вены и артерии.

«Когда белка мало, сами липиды не могут транспортироваться, холестерин застаивается. И это может вызывать риски атеросклероза и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой», — добавил Пристанский.

Он отметил, что соблюдение поста является личным выбором, а не жестким предписанием. Людям с проблемами со здоровьем он посоветовал полностью не отказываться от белка.

Иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко до этого говорил, что во время Великого поста мирянам следует отказаться от продуктов животного происхождения. При этом меру строгости Сорокоднева верующий может определить как самостоятельно, так и по совету священника.

Ранее врач объяснила, как сбалансированно питаться во время Великого поста.