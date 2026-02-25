После трагедии с китайскими туристами на Байкале задержали 36-летнего россиянина

Организатора нелегальных перевозок задержали после ЧП с туристами на Байкале

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя поселка Хужир, расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, в рамках дела о провалившейся под лед на озере Байкал машине с китайскими туристами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«[Мужчина] фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями», — рассказали в ведомстве.

В заявлении уточняется, что участие задержанного в нелегальных перевозках туристов подтверждают телефонные звонки, переписки и финансовые поступления. Мужчине предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

20 февраля автомобиль УАЗ («буханка»), в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед на озере Байкал. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. Прокуратура Иркутской области заявила, что спасся лишь один человек. На фоне случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров обратился к главе МИД Китая из-за трагедии с туристами на озере Байкал.