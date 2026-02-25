Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

После трагедии с китайскими туристами на Байкале задержали 36-летнего россиянина

Организатора нелегальных перевозок задержали после ЧП с туристами на Байкале
Прокуратура Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя поселка Хужир, расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, в рамках дела о провалившейся под лед на озере Байкал машине с китайскими туристами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«[Мужчина] фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями», — рассказали в ведомстве.

В заявлении уточняется, что участие задержанного в нелегальных перевозках туристов подтверждают телефонные звонки, переписки и финансовые поступления. Мужчине предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

20 февраля автомобиль УАЗ («буханка»), в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед на озере Байкал. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. Прокуратура Иркутской области заявила, что спасся лишь один человек. На фоне случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров обратился к главе МИД Китая из-за трагедии с туристами на озере Байкал.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!