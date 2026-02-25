Размер шрифта
Российский косметолог без лицензии обожгла клиентку лазером

В Тюменской области косметолог без лицензии обожгла клиентку лазером
В Тюменской области перед судом предстанет 26-летняя косметолог, которая обожгла клиентку лазером. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Женщина, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру лазерного удаления татуировок в области ключицы и обеих голеней. Для манипуляции она использовала непредназначенное для этого оборудование, а проводились все манипуляции в помещении, которое не было приспособлено для этого.

После процедуры состояние клиентки ухудшилось — у нее диагностировали термические ожоги первой и второй степени на груди и голенях. Повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.

В ходе расследования обвиняемая добровольно возместила пострадавшей 250 тысяч рублей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 235 УК РФ — осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, которая повлекла вред здоровью, направлено в Тюменский районный суд.

Ранее в Краснодарском крае девушка едва не задохнулась после фототерапии.

 
