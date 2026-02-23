Россиянам посоветовали не увольняться из-за ситуации на рынке труда

На фоне усиления конкуренции (hh-индекс вырос до 9 резюме на вакансию) и в ситуации, когда компании больше не борются за кандидатов, главной ошибкой россиян станет импульсивное увольнение «в никуда». В 2026 году цикл поиска достойной работы увеличился до 3-4 месяцев, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Сейчас стоит делать ставку на горизонтальное развитие внутри текущей компании. Если вы покажете готовность взять на себя смежные задачи (например, маркетолог, освоивший аналитику данных или ИИ-инструменты), это станет лучшей страховкой от сокращения и весомым аргументом для индивидуального пересмотра зарплаты. Во-первых, нужно осваивать ИИ. Это уже не бонус, а гигиенический минимум. Те, кто делает работу в два раза быстрее с помощью нейросетей, сохранят доход. Во-вторых, вместо поиска одной «идеальной» работы стоит рассмотреть проектную деятельность или подработку, диверсифицируя источники дохода», — отметил Трепольский.

По его словам, в-третьих, в цене — узкая специализация. «Универсальные менеджеры» сейчас ценятся меньше, чем люди, умеющие настраивать сложные системы или управлять производством, констатировал Трепольский. Он рекомендовал избегать «ценовых войн» на собеседованиях: если кандидат требует зарплату значительно выше рынка без уникальных компетенций, его оффер уйдет к более сговорчивому кандидату, подчеркнул эксперт.

Финансист заявил, что российские работодатели больше не борются за кандидатов.

«Если в 2023–-2024 годах компании боролись за любого кандидата, чтобы закрыть дыры в штате, то в 2025-2026 годах фокус сместился на рентабельность каждого рабочего места. Высокая ключевая ставка сделала заемный капитал дорогим, а рост налоговой нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ) для малого и среднего предпринимательства заставил бизнес считать каждую копейку. Компании действительно стали реже выходить на открытый рынок. Вместо публикации десятков вакансий бизнес инвестирует в удержание и внутренний найм. Дешевле переучить своего сотрудника и дать ему расширенный функционал, чем платить рекрутинговым агентствам и предлагать «входной» бонус новичку. Таким образом, падение числа вакансий отражает реальное снижение аппетита к расширению штата: компании перешли из режима «экспансия» в режим «оптимизация», — отметил Трепольский.

По его словам, наиболее заметное охлаждение рынка труда затронуло белых воротничков и креативный сектор: под ударом оказались сферы маркетинга, консалтинга, HR и инвестиций. В этих отраслях спрос не просто упал — он стал «элитарным», где ищут только топовых экспертов, способных приносить прибыль здесь и сейчас, пояснил финансист. Также наблюдается стагнация в IT на позициях Junior и Middle: рынок насытился кадрами с краткосрочных курсов, а задачи по базовой поддержке все чаще делегируются нейросетям, добавил эксперт.

В то же время промышленный сектор, строительство и логистика остаются «перегретыми», сказал финансист. Он уточнил, что здесь дефицит кадров — это не вопрос моды, а вопрос выживания производственных цепочек. Инженеры, технологи, химики и квалифицированные рабочие (сварщики, операторы станков с ЧПУ) остаются в дефиците, констатировал Трепольский. В этих нишах даже на фоне общего охлаждения рынка труда продолжается борьба за специалистов, так как демографическая яма и отток кадров в ОПК не дают предложению догнать спрос, добавил эксперт.

В 2026 году россиянам стоит готовиться к замедлению темпов роста реальных доходов, предупредил Трепольский. Если раньше ежегодная индексация на 15-20% была нормой для многих секторов, то сейчас большинство компаний (около 70%) планируют ограничиться ростом на уровне официальной инфляции — в пределах 5-10%, пояснил финансист. Эпоха «двузначного» роста окладов без изменения квалификации подходит к концу, сказал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае потери работы.