В Саратове младшего сержанта приговорили к шести годам колонии за самоволку

В Саратове суд вынес приговор младшему сержанту за самовольное оставление части
Shutterstock

Саратовский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, самовольно покинувшему место службы. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что младший сержант покинул саратовское военное училище и ушел домой в июле 2025 года. Однако уже в августе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Военнослужащего признали виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ за самовольное оставление места службы в период мобилизации. В итоге младшему сержанту были назначены 6,5 лет в колонии общего режима.

В январе военная полиция задержала рэпера и ветерана специальной военной операции (СВО) Родиона Гвоздодерова, подозреваемого в самовольном оставлении части. По словам близких исполнителя, в день задержания он сам пришел в военный комиссариат по месту жительства в Вологде, чтобы лично прояснить свой статус и снять с себя обвинения в самоволке.

Ранее власти РФ одобрили идею не засчитывать в срок службы самоволку дольше двух суток.

 
