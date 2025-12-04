В популярной у детей игрушке обнаружили токсичное вещество

Популярные во всем мире игрушки Лабубу оказались опасными для детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснили журналисты, сотрудники «Роскачества» провели анализ 13 образцов кукол. В результате в одной из игрушек специалисты обнаружили токсичное вещество — диоктилфталат.

«Диоктилфталат <...> раздражает кожу и слизистые», — отмечается в материале.

Из него следует, что данное вещество также влияет на гормональный фон и может вызвать ожирение. В организм ребенка диоктилфталат может попасть через слюну, предупредили авторы публикации.

8 ноября журналисты ТАСС сообщили, что в период с мая по август текущего года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступили несколько заявок на регистрацию товарного знака «Лабубу». Всего соответствующие обращения направили девять компаний. По информации агентства, они хотели бы использовать данный бренд как при выпуске популярных игрушек, так и при производстве косметики, алкогольных напитков и даже исследовательских аппаратов. На момент написания новости в Роспатенте шла проверка поступивших заявок.

Ранее компания «Медиалогия» включила «лабубу» в рейтинг слов года по упоминаемости в социальных сетях.