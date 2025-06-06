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Власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию метро на северо-восток

Заммэра Ефимов: началась разработка нового участка Сокольнической линии метро
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Агентство «Москва»

Заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов заявил, что Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ефимова, сейчас жители Ярославского района пользуются ближайшей к ним станцией «ВДНХ» на Калужско-Рижской линии. Но скоро ситуация изменится. Москомархитектура уже начала разработку проекта планировки территории для продления линии до этого района.

Заммэра уточнил, что сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут, а продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться за пять-десять минут.

Линия метро должна пройти под нацпарком «Лосиный остров», не затрагивая его территорию.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что линию не продлевали на северо-восток 35 лет. Поэтому новые станции крайне необходимы.

Сокольническая линия, первая в московском метро, открылась в 1935 году и сегодня насчитывает 27 станций.

Ранее Собянин рассказал о строительстве 12 новых станций метро.

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