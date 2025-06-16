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Стали известны самые необычные вещи, потерянные москвичами в метро

RT: москвичи потеряли в метро варочную панель, мольберт и народные костюмы
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РИА Новости

В Московском метрополитене регулярно обнаруживаются потерянные пассажирами предметы и вещи, среди которых есть и очень необычные находки. Так, например, в этом году сотрудники обнаружили в вагонах забытый деревянный мольберт с кистями и красками, сообщает RT со ссылкой на данные пресс-службы столичного метро.

Отметим, что в прошлом году на складе забытых вещей столичного метро поступило 7 картин – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на руководство города. Среди картин были репродукции известных полотен, а также натюрморты, пейзажи и портреты по фотографии – их вернули владельцам. Уточняется, что склад забытых вещей работает в московском метро уже более 70 лет, причем на сегодняшний день это один из самых востребованных сервисов метрополитена.

Среди других необычных находок в этом году – народные костюмы (причем как детские, так и взрослые), виниловые пластинки и даже электрическая варочная панель. Теряли пассажиры в метро и гитары, различные мягкие игрушки, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Всего с начала текущего года в столичном метро обнаружили порядка 25 тысяч потерянных вещей и предметов.

Напомним, до этого в московском метро также находили утерянные пассажирами бутафорский меч, рясу священнослужителя, флейту и радиатор охлаждения. Также сообщалось, что однажды солист одного из столичных театров забыл свой концертный костюм накануне выступления, за возвращение которого в благодарность работникам исполнил отрывок из арии «Аида».

Ранее власти Москвы сообщили о планах продлить Сокольническую линию метро на северо-восток.

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